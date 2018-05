MARTEL, Francine



À la Maison Michel-Sarrazin, le 11 mai 2018, à l'âge de 69 ans et 7 mois, est décédée madame Francine Martel, épouse de feu monsieur Paul-Émile Morin. Elle était la fille de feu madame Jeanne-d'Arc Lortie et de feu monsieur Marcel Martel. Elle demeurait à Charlesbourg.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicolas (Lisa Zentner) et Stéphanie (Patrick Carrier); ses petits-enfants: Alexia et Félix; ses frères: feu Claude (Rose-Émilie Gosselin), feu Pierre (Louise Demers), Yves (feu Marie-Marthe Bernard), feu Guy et Serge (Marie-Josée Gaulin); sa belle-famille: Jeanne (Pierre Robitaille), Aline (feu Marcel Paquet); ses neveux, nièces, cousins et cousines ainsi de nombreux ami(e)s, dont Jocelyne Galichand et Pierrette Hamel. Un remerciement spécial à la Maison Michel Sarrazin, Dr Samir Azzaria, les infirmières, préposés et bénévoles pour les soins exceptionnels. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. Téléphone : 418 687-6084 Site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.