BLAIS, Reinette Roberge



Au CHSLD Champlain-Chanoine-Audet, le 27 avril 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Reinette Roberge, épouse de feu monsieur Auguste Blais, fille de feu David Roberge et de feu Marie-Anne Cadoret. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil son fils Gaétan Blais. Elle était la soeur de feu Carmen (feu Roger Picard), feu Jeannine (feu Charles Carbonneau), Olivette (feu Armand Lemelin) et de feu Renald Carrier (feu Hélène Paquet). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Blais: Pierrette (feu Roland Desbiens), Pierre-Paul (Gisèle Bergeron), Paul-Eugène (Thérèse Roberge) et Francine (Gilles Bérubé); plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Champlain-Chanoine-Audet pour tous les bons soins prodigués. La famille vous accueillera auà compter de 11h.