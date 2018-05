BÉDARD, Louise Bernier



À l'Hôpital Laval de Québec, le 8 mai 2018, à l'âge de 76 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Louise Bernier, épouse de M. Aimé Bédard, fille de feu Georges Bernier et de feu Lucienne Thiboutot, elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Claire (Jean Fournier) et Nathalie (Claude Robert); ses petits-enfants: Sébastien et Andréanne Fournier; son frère: Jean-Claude Bernier (Simone Bédard); ses sœurs: feu Denise (Jean-Roch Badeau) et feu Pierrette (feu François Michaud); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard: feu Georgette (feu Robert Bélanger), Gisèle (feu André Bédard), Lucille et André (Denise Gagné). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 8h30 à 10h30.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial au personnel d'oncologie et des soins palliatifs de l'Hôpital Laval ainsi que de l'Hôtel-Dieu de Québec et le CLSC La Source pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Au lieu des fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer. (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3).