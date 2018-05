LAPOINTE, Rita Dufour



À Québec, le 7 mai 2018 à l'âge de 82 ans et 10 mois, est décédée Madame Rita Lapointe, épouse de feu Albert Dufour, fille de feu Dame Gilberthe Truchon et de feu Monsieur Alcide Lapointe, soeur de feu Paul-Emile (feu Rolande Gagné), de feu Rémy et de feu Jean-Marie, et mère de feu André Boudreault.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 12h à 14h30.L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Pierre-aux-Liens. Elle laisse dans le deuil ses filles: Manon Boudreault (Bret Biggers) et Carole Boudreault (Michael Johnson); son beau-fils Jean Dufour, ses soeurs: Anne-Marie (feu Harley Harvey) et Huguette (Léo Ouellette); son beau- frère Rosaire Dufour (Michelle Néron), sa fille adoptive Danielle Racine, sept petits-enfants et six arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.