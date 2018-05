LÉVESQUE, Yvon



À la Résidence Le Monarque de Montebello, le 1er avril 2018, est décédé, à l'âge de 74 ans et 6 mois, monsieur Yvon Lévesque, fils de feu Joseph Lévesque et de feu Alida Bernier. Il demeurait à Gatineau et était natif de Rivière-Ouelle, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s aude 12h à 13h55.et sera suivie de l'inhumation au cimetière de Rivière-Ouelle. Il était le frère et le beau-frère de: feu Réal (Rose-Aline Thériault), Bertille (feu Raymond-Marie Gagnon), feu Gilles, feu Huguette, Françoise, feu Jean-Nil, feu Lise (feu Bernard Rufiange) et feu Suzanne. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines ses autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Parkinson Québec ou à la Société Canadienne du Cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. Direction funéraire