BOUFFARD, René



À son domicile, le 7 mai 2018, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur René Bouffard, époux de madame Nicole Simpson. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Lyne (Paul Proulx) et Stéphane (Marie-Christine Gagné); ses petits-enfants: Rafaël et Rose Bouffard-Proulx; ses frères et sa soeur: Hervé (feu Denise Marcotte), Rose-Hélène (Yvan Sawyer), feu Gaétane, Gaston et Réjean (Danielle Veilleux); ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Simpson: Rita (Émilien Dion), Doris (Jean-Marc Fortin) et Jacques; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s dont Rita Charbonneau et Réjean Mailloux. Sa famille tient à remercier son médecin le docteur Serge-André Bégin de même que le personnel du Centre de jour de l'hôpital Paul-Gilbert pour tous les encouragements et les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 9h.