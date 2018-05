DUFOUR, Laurent



À l'Hôpital Chauveau (CSSS Québec-Nord), le 1 mai 2018, à l'âge de 89 ans et 2 mois, est décédé monsieur Laurent Dufour, époux de madame Lorraine Turmel. Il était le fils de feu madame Armandine Bouchard et de feu monsieur Camille Dufour. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 15h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-De-Belmont. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Sylvie (Normand Desjardins), Sonia (Denis Simard); ses petits-enfants: Alexandre, Émilie et Gabriel; ses frères et sœurs: Gisèle, feu Aline, Huguette (feu Yvan Perron), Bibiane, André, Patrice (Josette Bouchard) et Lise (Carl Klims); ses beaux-frères et belles-sœurs: Pauline (feu Gérard Ruel), André (Margot Morneault), Ginette (Maurice Villeneuve), Rachel (René Perreault), Madeleine (Jean-Guy Morin), Marie-France (Jacques Labrecque), feu Mario (Ginette Boulanger) et Jacynthe; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour leur gentillesse et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. Téléphone : 418 657-5334. Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.