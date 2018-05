ROBITAILLE, Paul



À la Résidence Côté Jardins, le 4 mai 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Paul Robitaille, fils de feu Paul Robitaille et de feu Jeanne-D'Arc Dubuc, époux de feu dame Lilianne Godbout et conjoint de Huguette Bernier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera auQuébec, QC, G2G 2W5le samedi 19 mai 2018 de 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Huguette, ses filles: Hélène (Jean-René Usclat) et Lise (Éric Lemelin); ses petits-enfants: Alexandra, Frédéric et Jean-Christophe, sa sœur feu Aline (Gary Farrah), son beau-frère et belles-sœurs de la famille Godbout: Michel (André Vézina), Marie et Lise ainsi que ses bien-aimés neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la Résidence Côté Jardins, particulièrement le 3e étage du côté Château pour l'humanisme, la compassion et les bons soins dont il a fait preuve tout au long du séjour.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, T 418-683-8666, www.cancer.ca.