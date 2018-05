JOBIN, Jean-Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 mai 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Jobin, époux de madame Colette Plamondon, fils de feu dame Desneiges Roy et de feu monsieur Alfred Jobin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 15 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement en toute intimité avec la famille au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre son épouse Colette Plamondon; ses enfants: Line (Yves Drolet), Claudette (Jean-Louis Langlois), feu Claude, Guylaine (Yves Pelletier), feu Marco, Mario (Josée Valin), Chantal (Adrien Morasse) et Marie-Josée (Alain Lecours); ses petits-enfants: François, Marie-Ève, Marie-Pier, Alexandra, Maxime, Annabel et Émilie; ses arrière-petits-enfants: Lorianne, Élodie, Léane et Alexis; ses frères et sœurs : feu Raymond (Véronique Tremblay), Rolland (Germaine Lavoie), Henri (feu Louisette), Lilianne (feu Claude Garneau), Gaby (Gilles Fiset), Denise (feu Laurent Vaillancourt), Nicole (Hugues Giguère), Pierrette et Jean-Paul (feu Rollande Trudel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plamondon: feu Jean-Guy (feu Denise Corbin), feu Marc-André (Marcelle Renaud) et Marcel (Monique Marcotte); ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fibrose Kystique Division Québec, 2750, chemin Ste-Foy, bureau 227, Québec, Québec. Téléphone : 418 653-2086 Site web : www.fibrosekystiquequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.