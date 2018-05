BLAIS, Jean-Robert (Bob)



À Québec, le 2 mai 2018, à l'âge de 98 ans, est décédé Monsieur J Robert Blais Ph. D. époux en premières noces de feu dame Thérèse Roy et en secondes noces de feu dame Marthe Maheux. Il était ingénieur forestier, entomologiste chercheur et gestionnaire retraité du ministère des ressources naturelles du Canada au centre de foresterie des Laurentides à Québec. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 19 h à 21 h.La famille sera présente à l'église une heure avant pour recevoir les condoléances. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Paul Blais, Jacques Blais (Marie Thibault), Michel Gaboury, Jean Gaboury et Louise Gaboury; ses petits-enfants: Louis, Ariane, Mathieu, Camille, Martin, Simon, Anne, Laurence et Pierre-Alexandre; ses arrière-petits-enfants: Kiara, Nathan, Élie, Giselle et Léonard; sa sœur Andrée Laperrière, sa belle-sœur Lyne Blais ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Domaine St-Dominique pour l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, G1T 1P5.