MARTEL, Aurèle

À l'Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec, le 14 mai 2018, à l'âge de 85 ans et 5 mois, est décédé monsieur Aurèle Martel, époux de madame Madeleine Noël. Il était le fils de feu madame Antoinette Couture et de feu monsieur Joseph Martel. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 12h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Mario Fortin) et Diane (Daniel Caron); ses petites-filles: Katrine et Caroline (Félix Côté-Bisson); ses frères et ses sœurs: Marguerite (feu Marc-André Sansfaçon), Jeannette, feu Raymond (Madeleine Chrétien), Louis-Philippe (Yvette Durand), Jean-Guy (Hélène Ruelland) et Pierre (Colette Mangin); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère et ses sœurs: Jean-Charles (Françoise Beaulieu), Madeleine et Marie-Paule; son beau-frère et ses belles-sœurs: Robert (Paule Garneau), Rita (Emmanuel Genois, Julien Jobidon et Jean-Marcel Vallée) et Annette (Roger Savard et Fernand Blais). La famille tient à remercier le personnel du département des soins palliatifs et la Docteure Lambert de l'Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec, ainsi que le personnel du CLSC de Limoilou des soins palliatifs à domicile et la Docteure Kirouac. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Téléphone : 418 683-8666. Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.