GAGNÉ, Lionel



À l'Hôpital St-François d'Assise, nous a quittés pour aller rejoindre sa Lulu d'amour, le 14 avril 2018, à l'âge de 88 ans, monsieur Lionel Gagné (DADY), époux de feu dame Lucette Lamothe. À la chapelle de l'Hôpital St-François d'Assise, un hommage lui a été rendu entouré de ses proches. Il demeurait à Québec.de 13 heures à 15 heures.Il laisse dans le deuil ses deux filles : Line (Réjean Simard) et Guylaine (André Michel); ses deux petits-enfants chéris : Stéphanie et Steven; sa belle-sœur Eva Lamothe (Armand Laroche), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins coronariens de l'Hôpital St-François d'Assise, ainsi que le service spirituel offert. Un merci spécial et un au revoir à tous ses ami(es)s et au personnel des Jardins de la Noblesse pour toute l'amitié et l'amour qu'il a reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1B 0B8, tél. :418-656-4999.