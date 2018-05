LITALIEN BÉLANGER, Lucile



À l'Hôpital de Montmagny, le 10 mai 2018, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Lucile Litalien épouse de feu Jean-Émile Bélanger, demeurant à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Elle était la fille de feu Délia Gagnon et de feu Prosper Litalien. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Mireille, Daniel et Marjolaine Bélanger (Patrice Alain); ses petits- enfants: Maxime, Thierry et Éric Adadja, Frédéric (Stéphanie Gagnon) et Marc- Olivier Alain (Isabelle Desrosiers); ses arrière-petits-enfants: Érika Adadja, William et Laurence Alain. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Donat, feu Joachim (Géraldine Dubreuil), feu Aurise (feu Conrad Bois), feu Clotilde (feu Adrien Dancause), Juliana, feu Corentin (feu Cécile Legros), feu Patrice (Annette Gamache), Adriana (feu Roland Gagnon), feu Pauline (oblate) et Raymonde (feu Jacques Pitou); de la famille Bélanger: feu Émilia (feu Jean-Baptiste St-Amand), feu Gabriel (feu Anne-Marie Miville), feu Edouard (Madeleine Miville), feu Laurencia (feu Bertrand Pelletier), Sr Rose- Délima s.c.q., Conrad (Marcelle Miville) et Alphonse (feu Armande Fournier). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 9h., suivi de l'inhumation au cimetière paroissial "Bellevue".