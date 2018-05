GAGNON, Claudette Lafond



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 avril 2018, à l'âge de 72 ans et 6 mois, est décédée madame Claudette Lafond, épouse de monsieur Rénald Gagnon. Elle était la fille de feu madame Gabrielle Caron et de feu monsieur Magella Lafond. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 18 mai 2018 de 18h à 21h et samedi 19 mai 2018, de 9h à 10h30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Georges de Beauce. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Martin et Josée; ses petits- enfants: Maxime et Olivier; ses frères et sœurs: Gilles (Denise), Michel (Lucille), André (Jocelyne), Gisèle (Guy), Raynald (Micheline), Diane (Gil), Denis (Johanne), Jacques (Lysanne) et feu Ghislaine; ses beaux-frères et belles-sœurs: Nicole, Carol (feu Raymond), Micheline (Mark), Réjean (Denise), feu Claudette et feu Ghislaine; ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Téléphone : 418 683-8666. Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.