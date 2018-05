BISSON, Lucien



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 9 mai 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Lucien Bisson, il était l'époux de feu madame Marie-Paule Latulippe, fils de feu madame Joséphine Fortier et de feu monsieur Lucien Bisson. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre sa compagne Rita Létourneau, ses enfants: Denis (Johanne Renaud), Céline (Pierre Philibert), Lise (Daniel Thiboutot), ses petits-enfants: Simon, Marie-Ève (Steeve Glazer), Marie-Pier (Éric Blaquière), Mathieu, Alexandre, sa sœur: Louisette (Donald Beaulieu). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Latulippe, le fils de sa compagne, Michel (Doris Blouin), leurs enfants Tanya et Philippe; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s qu'il appréciait beaucoup. Il est allé rejoindre sa fille Hélène ainsi que ses frères et sœurs qui l'ont précédé: Gérard, Pierrette, Françoise et Claude. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu-de-Québec pour leur dévouement et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone: 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.