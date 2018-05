GAGNÉ, Claire



A l'hôpital régionale du Grand-Portage, le 11 mai 2018, est décédée à l'âge de 88 ans et 11 mois, dame Claire Gagné, épouse de feu M. Benoît Dion. Elle demeurait à Rivière-du-Loup et autrefois de L'Isle-Verte. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: André (Nicole Fecteau), Claude et Denis (Guylaine Robichaud), ses petits-enfants: Julie, Catherine (Martin) et Charles-Antoine; ses frères et sœurs: Denise (feu Jean-Louis Marquis), Louise (Gilles Marin), Pierre (Pierrette) et Madeleine (Raymond Ouellet), son ami Antoine Beaulieu, ainsi que de nombreux amis(es). La famille recevra les condoléances à lale vendredi 18 mai à compter de 10 h 30.et de là au cimetière de l'Isle-Verte. La famille remercie le personnel de la résidence St-Louis pour les bons soins prodigués.