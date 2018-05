PARENT, Émilien



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 5 mai 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Émilien Parent, époux de dame Georgette Grenier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Georgette, ses frères et sœurs: feu Jean-Marc (feu Thérèse Poitras), feu Laurent (Madeleine Michaud), feu Yvan, Jeannine, Marie-Paule (feu Adrien Grenier), Rita (feu Raymond-Marie Lavoie) et Fernande; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Grenier: feu Marcel (feu Jacqueline Morency), feu Paul-Émile (feu Rolande Cloutier, feu Rachel (feu Omer Courcy), feu Fernande (feu Jean-Charles Bégin), feu Joseph-Albert (feu Marie-Paule Bouchard) et feu Jean-Claude (Claudette Thériault) ainsi que de nombreux neveux, nièces de la famille Parent et Grenier. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre Hospitalier St-Augustin de Beauport ainsi que tout le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement Yvonne Sylvain pour les bons soins prodigués. De plus, j'aimerais remercier Madame Ghislaine Bégin et Monsieur Pierre Grenier pour leur support et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Yvonne Sylvain, 2135, rue de la Terrasse- Cadieux, local R-101C, Québec, G1C 1Z2.