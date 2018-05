ROY, Rosaire



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 8 mai 2018, à l'âge de 80 ans et 5 mois, est décédé monsieur Rosaire Roy, époux de madame Denise Couture, fils de feu madame Cécile Roy et de feu monsieur Joseph Roy. Il demeurait à Saint-Nicolas.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8 h à 11 h.L'inhumation des cendres suivra au Mausolée Mont-Marie. Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille, Chantal (Alain Dionne); ses petits-enfants: Chloé (Jean-François Grenier) et Grégory (Jessica Lampron-Bédard); sa sœur, Marthe (feu Gérald Veilleux) et son frère, Carol (Christine Lambert); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couture: Adrien (feu Marguerite Blais), Corinne (feu Zoël Lemay), Jacques (feu Marguerite Bernier), Françoise (feu Marcel Huot), Lucie (feu Maurice Plante, André Laplante), Albert (Micheline Carrier), Lionel (Marie-Claire Giroux), Denis (Réjeanne Gagnon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le beau-frère de: feu Gertrude (feu Charles Larose), feu Claude (feu Betty Morissette) et feu Roch (feu Thérèse Fecteau). La famille tient à remercier le CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec Téléphone : 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.