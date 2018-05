MCGEE-CLOUTIER, Thomas



À son domicile, le 8 mai 2018, à l'âge de 12 ans, est décédé, entouré de l'amour de sa famille,Thomas McGee-Cloutier, fils de Valérie McGee et de Marc Cloutier. Il demeurait à Québec (Neufchâtel). La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 12h à 15h etLes cendres seront déposées au Columbarium Réjean Hamel de Loretteville. Il laisse dans le deuil, outre ses parents Valérie McGee et Marc Cloutier, sa sœur: Audrey (Dylan); son frère: Anthony; ses grands-parents maternels: André McGee et Nicole Chalifour; ses grands-parents paternels: Line Brindamour (feu France Cloutier); ses oncles et tantes: Tommy McGee (Catherine Simard), Sébastien et Jonathan Cloutier (Natalia Valencia); ses cousins et sa cousine: Samuel et Raphael McGee, Sara Cloutier; son parrain et sa marraine: Alain Poulin et Nathalie Giguère et leurs enfants: Roxanne, Dave et Julie-Pier ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis. Un merci spécial à tout le personnel de l'école de l'Escabelle pour leur implication auprès de Thomas et de notre famille. La famille tient à remercier Dre Laflamme, Dr Michon, Dre Naccache, toute l'équipe d'Hémato-oncologie du CHUL ainsi que le personnel de l'Hôpital Ste-Justine pour leur dévouement auprès de Thomas depuis 2013. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne Rêves D'Enfants, 245 Rue Soumande, Québec (Québec) G1M 3H6, tél.: (418) 650-2111, site Internet : http://www.revesdenfants.ca/fr-nat et/ou à Leucan Région de Québec, 2950 A, boul. Laurier, Québec (Québec) G1V 2M4, Tél.: (418) 654-2136 ou 1 877 606-2136, téléc. 418 654-2767, courriel : quebec@leucan.qc.ca, site Internet : www.leucan.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.