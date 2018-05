DESPRÉS, Gaston



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 mai 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Gaston Després, époux de madame Carole Pichette, fils de feu monsieur Gilbert Després et de feu madame Marie-Jeanne Dionne. Il demeurait à Lévis. Il est allé rejoindre sa fille Sylvie Renaud- Després. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Gaétan (Huguette Richard), Gilberte, Claude (Isabelle Lafrance), Réjean (Diane Côté), feu René (Huguette Asselin), Denis (Gervaise Michaud), Alain, Clermont, et Sylvie; sa belle-mère madame Hélène Roy-Pichette (feu Jules Pichette); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Pichette: Jocelyne, Lucie (Germain Voyer), Édith (François Bacon), Doris (Martin St-Hilaire), Linda, Paule (Pierre Clément) et Simon (Danielle Plamondon); son filleul Bernard Després (Emmanuelle Paré); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel infirmier du 7e étage ainsi que le personnel des soins palliatifs du 5e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de la Fibrose Kystique. (http://www.fibrosekystique.ca/quebec/donnez). La famille vous accueillera aule dimanche 20 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi queà compter de 9h.