TRUDEL, Philémon



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 8 mai 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Philémon Trudel, époux de dame Lucienne Lavallée, fils de feu monsieur Georges Trudel et de feu dame Mathilda Frenette. Il demeurait à Saint-Léonard-de-Portneuf. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 18 mai de 19 h à 22 h etde 9 h à 11 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse Lucienne Lavallée; ses enfants: Aline (Gilbert Boucher), Florian (Lyne Béland), Pierre (Odile Geinoz), Mario (Monique Perron), Hélène (Francis Brisson), France (Michel Beaupré), Serge (Lise Boucher), Marthe (Pierre Robitaille); ses petits- enfants: Nika, Annie, Frédéric, Audrey, Véronique, Julie, Amric, Yann, Patrick, Nicolas, Geneviève, Dominic, Charles, Cédrick, Myriam, William ainsi que leur conjoint(e) et plusieurs arrière-petits-enfants qu'il aime; son beau-frère et ses belles-sœurs: Charles-Eugène Lavallée (Édith Leclerc), Thérèse Paquin (feu Marcel Trudel). Il va rejoindre ses frères et sœurs décédés: Mendoza (feu Bernadette Berrouard), Adrienne (feu Philémon Girard), Albert (feu Blanche Berrouard), Lucienne (feu Cléophas Moisan), Albertine (feu Clément Gilbert), Maurice (feu Marie-Rose Naud), Rose-Anna (feu Tancrède Bhérer), Germaine (feu Borromée Lortie), Éva (feu Laurent Morasse), Marie-Ange (feu Émile Verreault), Clément (feu Monique Vézina) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavallée décédés: Paul-Émile (feu Florida Boutet), Lorenzo (feu Jeannette Frenette), Jeannette (feu Jean-Baptiste Boutet), Germaine (feu Siméon Boutet), Gérard (feu Noëlla Hardy) et Huguette. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du deuxième étage de l'Hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don soit à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3 ou à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles au salon.