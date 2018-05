LEPAGE, Jean-Marie



Au CHSLD Saint-Augustin, le 10 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Lepage, époux de dame Lucille Labbé, fille de feu monsieur Anselme Lepage et de feu Pétronille Labbé. Il demeurait à Québec. Il est allé rejoindre sa fille Doris. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucille, son gendre Jacques Legault; ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Géraldine, Liliane (Jean-Noël Fortin), Elisabeth, Jeannette Labbé (feu Rock), Yvon Poulin (feu Irma) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines.La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier/Athos.