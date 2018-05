TASNON, Yvette Lavoie



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 13 mai 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Yvette Lavoie, épouse de feu monsieur Paul Tasnon. Elle était la fille de feu monsieur Alfred Lavoie et de feu dame Alice Tremblay. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Chantal Levasseur), Michel (Chantal Rancourt) et Dominique (Jacques Langlois); ses petits-enfants: Sophie, Dave, Sara, Jerome, Jerome et Philipe; ses arrière-petits- enfants: Océane, Maély, Sofia, Victoria et Matéo; ses frères et sœurs: feu Fleurette (feu Laurent Crochetière), feu Colette (feu Roger Lehoux), feu Huguette (feu Pierre Savoie), Benoit (Lili Delisle), feu Bernard (Suzanne Moreau), Bruno (Lina Cordiano), Bertin (Céline Beland) et Louis (Suzane Trinque) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise, plus particulièrement le docteur Montreuil pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc), G1T 1P5, Tél. : 418-688-0878. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.