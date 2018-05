BÉRUBÉ, Jacqueline Lavoie



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 12 mai 2018, est décédée à l'âge de 91 ans et 5 mois Mme Jacqueline Lavoie, épouse de feu M. Émilien Bérubé; fille de feu Mme Marie Anctil et de feu M. Désirée Lavoie. Elle demeurait à Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à la Maisonle samedi 19 mai 2018, de 12 h à 15 h 50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la mère de: feu Jean, Christiane (André Asselin), Michel (Hélène Garon), Lili-Anne, Pierre, François (Sylvie Noël). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Amélie, Louis-Mathieu, Jean-Philippe, Alexandre, Jérémie, Pier-Olivier, Jean-Simon, Andréanne, Charles et leur conjoint(e); ses 11 arrière-petits-enfants; ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Lavoie et Bérubé ainsi que ses ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la résidence Pierrette-Ouellet de Mont-Carmel et de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour la dignité et la douceur des soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par des fleurs ou un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la