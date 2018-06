8 activités à faire à l’extérieur de Québec pour éviter le G7

Difficile de prévoir s’il y aura des débordements à Québec le week-end du 8-9 juin, alors que des manifestations sont prévues dans la capitale nationale en marge du sommet du G7.

La semaine dernière, les autorités policières ont jugé que le niveau de menace est «modéré» pour la ville de Québec durant le G7. Néanmoins, la police s’attend à des provocations de manifestants mal intentionnés, ce qui inquiète bon nombre de citoyens.

Devant l’incertitude qui plane, pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour planifier une petite escapade à l’extérieur de la ville?

Voici donc 8 idées d’activités pour sortir de Québec durant le G7

1. Passer la journée sur l’île d’Orléans

Une publication partagée par Cilou On Trip 🌍 (@cilouontrip) le 16 Mai 2018 à 7 :18 PDT

Avec l’arrivée du beau temps, l’île d’Orléans, située tout près de Québec, devient une destination de choix pour une journée à l’extérieur.

Faire la tournée des vignobles et des cidreries, visiter l’Espace Félix-Leclerc pour redécouvrir la vie de ce personnage historique, boire un verre à la microbrasserie du Pub le Mitan; ce ne sont pas les options qui manquent!

Il est également possible de faire le tour de l’île à vélo, une randonnée d’environ 67 km. C’est la manière idéale pour admirer le décor pittoresque qui offre une vue sur le fleuve Saint-Laurent.

2. Faire une randonnée pédestre

Une publication partagée par Claudia Bérubé (@clau_be11) le 16 Mai 2018 à 1 :21 PDT

Pourquoi ne pas profiter du G7 pour faire la première randonnée de l’année?

La région regorge justement de magnifiques sentiers à explorer. La Vallée Bras-du-Nord, le mont Sainte-Anne, le Marais du Nord, le mont Wright et le Parc national de la Jacques-Cartier sont quelques exemples de randonnées qui offrent de superbes paysages.

3. Admirer des véhicules de collection

Photo courtoisie Guy Morel

Amateurs de voitures, cette suggestion est pour vous. Le premier rassemblement d’envergure de l’année de l’Exposition internationale d’autos de Lévis se tient le 9 juin, soit en plein G7.

Les voitures Chrysler seront en vedette pour cet événement. L’entrée est gratuite pour les visiteurs.

Prix de présence, animation, camions de cuisine de rue et zone familiale sont notamment au programme!

4. Se détendre dans un spa

Une publication partagée par emmy tremblay (@emmytremblay) le 13 Mai 2018 à 10 :54 PDT

Les espaces de détente sont nombreux dans la région de Chaudière-Appalaches.

Alors que Québec pourrait être la cible de tensions en raison des manifestations prévues durant le week-end, l’occasion est parfaite pour, justement, relâcher ses sources de stress.

5. Bouger en essayant plusieurs activités sportives

Photo Facebook Festival Sportif

Adeptes de sport, la région de la Beauce est clairement un incontournable pour le week-end du G7.

Le Festival sportif de Sainte-Marie invite les enfants et adultes à bouger dans une ambiance festive. Une panoplie d’activités sportives sont proposées au cours de la fin de semaine. Course à pied, deck-hockey, dynamophilie, flag football, pétanque, soccer, tennis, alouette, il y en a pour tous les goûts!

6. Se balader à vélo

Une publication partagée par Mathieu Cloutier (@chaaarest) le 7 Août 2015 à 2 :09 PDT

Juste de l’autre côté du Saint-Laurent, à Lévis, se trouve le Parcours des Anses, une magnifique piste cyclable qui longe le fleuve.

Le parcours offre une superbe vue sur les fortifications de Québec, le Château Frontenac, l’île d’Orléans et la chute Montmorency. Une belle façon d’admirer la Vieille Capitale... sans pour autant assister aux possibles perturbations.

À noter que plusieurs parcs et tables à pique-nique se trouvent à proximité de la piste cyclable.

7. Apprendre plein de choses en visitant un musée

Une publication partagée par Hadrien Paquette (@paquettehadrien) le 26 Août 2017 à 1 :35 PDT

L’histoire, l’aviation, les bateaux, la musique, la moto... De nombreux musées, traitant d’une panoplie de sujets, valent le détour en Chaudière-Appalaches. L’activité parfaite pour apprendre de nouvelles choses dans un cadre ludique!

8. Boire une bière dans une microbrasserie près de Québec

Une publication partagée par Paul Sèxe (@paulsexe) le 24 Févr. 2018 à 9 :55 PST

On de très bonnes microbrasseries à Québec... mais il y en a également d’excellentes aux alentours de la Vieille Capitale!

Au nord, on retrouve à Stoneham la microbrasserie La Souche, petit frère de la succursale de Limoilou.

À l’ouest, Portneuf compte également plusieurs adresses intéressantes, avec la microbrasserie Les Grands Bois (Saint-Casimir), l’Esprit de clocher (Neuville) et le Roquemont (Saint-Raymond). Sur la Rive-Sud, la magnifique terrasse estivale de la Confrérie (Saint-Antoine-de-Tilly) saura assurément vous charmer.

À l’est, les sympathiques microbrasseries des Beaux Prés et de l’île d’Orléans valent le détour!

Finalement, au sud, on ne manque pas de choix avec le pub Le Corsaire et La Boîte à malt, à Lévis, Frampton brasse (Frampton), et le Pub de la Contrée (Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland).

Santé!