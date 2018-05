RUEST, France



Entourée de l'amour des siens, à l'Hôpital St-Sacrement, le 3 mai 2018, à l'âge de 54 ans, est décédée madame France Ruest, fille de madame Jeannine Ouellet et de feu monsieur Marcellin Ruest. Elle demeurait à Québec mais originaire de Rimouski.La famille recevra parents et amis en son hommage aulundi le 21 mai de 11 h à 14 h. Une cérémonie aura également lieu à Rimouski samedi le 26 mai à laoù la famille vous accueillera à compter de 13 h30. Les cendres de madame seront déposées par la suite au cimetière de Saint-Anaclet. Elle laisse dans le deuil ses deux filles adorées: Geneviève et Alexandra Ruest-Bélanger; ses frères et sœurs: Denis (Suzie), Francis (Lucy), Jude (Christiane), Claire (Robert), Raynald (Marie), Marcelle, Martine (Alain) et Josée (Sylvain); les membres de la famille Bélanger ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s, particulièrement son associé et ami monsieur Bruno Perrone. Un merci sincère à tout le personnel de l'Hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins et les attentions prodigués à France. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec; téléphone : 418 683-8666;site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.