LERICHE, Marie-Reine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 avril 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Marie-Reine Leriche, épouse de feu monsieur Jean-Maurice Olivier, fille de feu monsieur Omer Leriche et de feu dame Antoinette Benoit. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 19 mai 2018 de 19 h à 21 h.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Vasile Comarzan), Daniel (Katherine Jobin) et Nathalie (André Vézina); ses petits-enfants: Radu, Thalie, Simon, Maude, Alex, Audrey, Mariane, Laurie et Laurence; ses soeurs: Thérèse (feu Alphonse Métivier), Denise (Philippe Duquette), Huguette; son frère Benoit (Sylvia Leriche); ses belles-sœurs de la famille Olivier: Lorraine (André Boucher) et Doris (feu Paul Olivier); sa grande amie Lucine Delaney Lacroix ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les médecins et plus particulièrement la docteure Maryse Archambault qui l'a accompagnée jusqu'à la fin. Soulignons également le travail exceptionnel des infirmiers, infirmières, préposés et tous les autres intervenants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La fondation du CHU de Québec -Soins palliatifs de l'Enfant-Jésus, 10, rue de l'Espinay Québec (QC). Téléphone : 418-525-4385 www.fondationduchudequebec.ca