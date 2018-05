CARRARO, Sarfrido (Fred)



À la Maison Michel-Sarrazin, le 28 avril 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Sarfrido (Fred) Carraro, conjoint et compagnon de vie de dame Claire Guay, fils de feu dame Margherita Ana Rando et feu monsieur Bruno Carraro. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,, de 17 h à 19 h, auL'inhumation des cendres se fera au Cimetière Saint-Charles, le 22 mai 2018, à 9 h. Né à Este, dans la province de Padoue en Italie, il a immigré au Canada en juillet 1956. Il s'intègre rapidement à sa nouvelle patrie et débutera dans le milieu hôtelier comme groom, mais avec la ferme intention d'y faire carrière et de se tailler une place au soleil. À force de témérité et de persévérance, il réussit à se hisser à des postes de haute direction dans l'industrie touristique. Il y a œuvré durant de nombreuses années comme directeur d'hôtel dans des établissements renommés à Montréal, à Québec ainsi qu'à Charlevoix. Il fut aussi le directeur général de l'Office du tourisme de Québec et de l'Association des hôteliers de la région de Québec. Tout au long de sa fructueuse carrière, il demeurera actif auprès de ses pairs en tant que membre et président du Club Skål de Québec. Il participait aussi régulièrement aux rencontres de l'Association Italo-Québec, ce qui attestait à la fois de son appartenance à son nouveau pays et de son farouche attachement à sa terre natale, où il retournait presqu'à chaque année. Il laisse dans le deuil sa compagne Claire Guay, ses enfants Cynthia (Mario Roy) et Michel ainsi que la mère de ses enfants, dame Monique Brunet. Il laisse également dans le deuil les enfants de sa conjointe, Martin Auger (Caroline Giethoorn), Annie Auger (Sylfranc Côté); ses petits-enfants Tanya, Vanessa, Alexandre, William, Jenny-Rose, son arrière-petite-fille Stella de même que les petits-enfants de sa conjointe, Kassandra, Samuelle, Jakob et Matis; son grand ami et beau-frère Jacques Guay, tous ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Guay et de la famille Brunet. En Italie, il laisse dans le deuil ses sœurs Annie, Paola et Rosetta, ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis d'Italie et du Québec. Un merci particulier au personnel et aux bénévoles de la Maison Michel Sarrazin ainsi qu'à son médecin, le docteur Roger Paradis, pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie pourront se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin. Les formulaires de dons seront disponibles sur place. Merci de ne pas envoyer de fleurs.