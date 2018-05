CANTIN, Gratien



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 13 mai 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Gratien Cantin, époux de feu dame Clarisse Lesage, fils de feu monsieur Ovilda Cantin et de feu dame Alice Huard. Il était natif de Saint-Léonard-de-Portneuf. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 11 h à 13 h 45,L'inhumation suivra au cimetière paroissial de Saint-Léonard-de-Portneuf. Monsieur Cantin laisse dans le deuil ses enfants: feu Dany, feu Martin, Jean-Pierre (Marie-Chantal Paquet) et Stéphane (Guylaine Vézina); ses petits-enfants: Marie-Pier, Joanie, Martin et Jimmy; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lesage: Gisèle (feu Marcel Roussin), Thérèse (feu Rosaire Voyer), feu Marcel (Céline Paré), Claudette (feu Clovis Alain), Lionel (Denise Ouellet), Denise (feu Jacques Barrette), Maurice (feu Diane Drolet), feu Fernande (Denis Genois), Micheline, René (Carole Plamondon) et Francine (Réjean Paquet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8, www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon.