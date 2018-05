HAMEL, Marcel



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Marcel Hamel, survenu à Montmagny, le 7 mai 2018. Il était le conjoint de France Delisle, fils de feu Léger Hamel et de Rita Hamel. Il habitait maintenant à Saint- Magloire. Sa famille recevra les condoléances le lundi 21 mai, dès 13h àIl laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils: Mathieu (Valérie Marchand) et Hugo; ses petits-fils: Alexis et Émile; ses frères: Jean-Marie (Line Drouin), feu Fernand et René (Carole Daniel); sa belle-mère Marie-Jeanne Bisson-Delisle (feu Rosaire Delisle); son beau-frère et ses belles-sœurs: Lise (Henri-Louis Parent), Ginette, Guy (Line Carrier), Lucie (Serges Lessard); ses filleules: Sarah et Joanie; plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que des amis très chers. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au CISSS de Montmagny-L'Islet, à Dre Auchu et à tout le personnel des soins intensifs pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.