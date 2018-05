JENKINS, Marcel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 mai 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Marcel Jenkins, fils de feu Louis-de- Gonzague Jenkins et de feu Marguerite Laferrière. Il demeurait Lévis. Il était le frère de feu Marc-André (Micheline Dionne), feu Jean-Claude (feu Micheline Baron), feu Roger, Jacques (feu Ginette Desharnaies), Denise, feu Gilles et de feu Louis-Alphonse. Il laisse également dans le deuil sa filleule Julie Jenkins, son grand ami Gaston Ferland ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec (https://pq.poumon.ca/) ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (http://www.fhdl.ca/). La famille vous accueillera à la résidencele samedi 19 mai à compter de 9h.