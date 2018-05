VAILLANCOURT, Roland Dr



Au Centre hospitalier régional de Rimouski, le 5 mai 2018, nous a quittés à l'âge de 89 ans et 9 mois, le Dr Roland Vaillancourt de Rimouski, époux de feu madame Aline Gagné, fils de feu monsieur Joseph Vaillancourt et de feu madame Georgianne Dubé. Les membres de la famille recevront les condoléances le vendredi 18 mai de 14 h à 17 h et en soirée de 19 h à 22 h auLes derniers adieux auront lieu aux Jardins commémoratifs Saint-Germain au 280, 2e Rue Est, Rimouski. Il laisse dans le deuil ses trois enfants: Marie, Claude et Hélène (Jacques Samson) et ses cinq petits-enfants: Nicolas; Marie-Hélène, Julie, Simon et Philippe, ses sœurs Anniella et Monique; ses frères: Paul-Émile, Marc, Yves, et Fernand; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, sa très chère amie des dernières années Julienne Lepage et de nombreux amis. Il était le frère de feu Roger, feu Françoise et feu Jacques. Vos témoignages de condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein ou à la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski par l'entremise de l'hôtesse au salon.