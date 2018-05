PAGEAU, Marcel



À l'IUCPQ, le 11 mai 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Marcel Pageau, époux de feu dame Rollande Émond Pageau, fils de feu monsieur Henri Pageau et de feu dame Jeanne Kelly. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 19 mai de 13 h à 14 h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Johanne (Michel Prévost) et Alain (Danielle Émilie Poirier); ses deux petits-enfants: Jean-Nicolas Prévost (Emmanuelle Bouliane) et Amélie Prévost (Jean-Sébastien Daigle); ses arrière-petits-enfants: William, Sophia et Jules Daigle, Laurent Prévost; ses frères et sœurs: feu Gertrude (feu Jean-Paul Bourbeau) feu Paul H. (feu Colette Linteau), Guy (feu Thérèse Poirier), Raymond, Denise (Clermont Blanchette) et Père Jean-Claude (Missionnaire d'Afrique); ses belles-sœurs de la famille Émond: feu Thérèse, feu Rita et feu Marie (feu René Bédard) ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8 et /ou aux Missionnaires d'Afrique (Société des Pères Blancs), 1640, rue Saint- Hubert, Montréal, Québec, H2L 3Z3, tél.: (514) 849-1167.