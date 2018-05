LAFLEUR, Jean-Claude, Capucin



Né à Hull en 1937, frère Jean-Claude Lafleur est décédé à Lourdes (France) le 7 mai 2018 alors qu'il était en pèlerinage. Il était entré chez les capucins en 1956 et avait été ordonné prêtre en 1964. Il a enseigné pendant 40 ans au Séminaire Saint-François de Cap-Rouge. Il était passionné de philatélie et de voyages. Il a servi sa communauté de plusieurs manières. Il assurait plusieurs services pastoraux auprès de paroisses, communautés religieuses et organismes communautaires de la région de Québec. C'était un homme cultivé, généreux et disponible.en présence des cendres. Des frères et membres de la famille y recevront les sympathies dès 12h30, ainsi que la veille au soir au Séminaire St-François (4900, rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures). Ses cendres seront déposées au mausolée des capucins à Montréal.