PROULX, Gérard



À l'Hôpital de Montmagny, le 25 avril 2018, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Gérard Proulx, époux de feu madame Simone Boivin. Il était le fils de feu monsieur Alphonse Proulx et de feu dame Léda Blais. Il demeurait à St-Paul-de-Montminy, cté de Montmagny. La famille recevra les condoléances en l'église de St-Paul-de-Montminy, 311, 4e Avenue St-Paul-de-Montminy (Qc) G0R 3Y0à compter de 9h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il était le frère de: feu Joseph (feu Simone Marceau), feu Philippe (Lauretta Labbé), feu Jeannette (feu Hector Guillemette), Moïse (Alina Bélanger), feu Antoine (Madeleine Bissonnette), feu Jean, Claude (Céline Chouinard), Gaston (Madeleine Guénette), et le beau-frère de: feu Yvonne (feu Philippe Gagnon), feu Thérèse (feu Maurice Plante), feu Maurice (Madeleine Bernard), feu Robert (feu Juliette Tanguay), Gaston (Gaby Bernard), Jeannette (feu Hector Gaudreau), feu Fernand (Solange Tanguay), Claudette (feu Wellie Noël), Jeannine (feu Célim Boucher), Monique (feu Donat Langevin), Claude (feu Jean-Yves Carrier), Roland (Carole Tanguay). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des Habitations du Buton pour son court séjour, ainsi que l'équipe du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction a été confiée à la