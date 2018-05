DUSSAULT, Nicole



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 12 mai 2018, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Nicole Dussault, épouse de monsieur Claude Duval. Elle était la fille de feu Fernand Dussault et de feu Gilberte Martinet. Elle demeurait à Charlesbourg.La famille vous accueillera aule vendredi 18 mai 2018 de 19h à 22h et le samedi 19 mai 2018 de 9 h à 10h30.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Christian Duval (Julie Morin) et Alexandre Duval (Viviane Baril); ses petits- enfants: Hugo, Maxine, Masha et Clara. Elle laisse également ses sœurs: Francine (Michel Gagnon) et Sylvie (Jean Tremblay); son neveu: Jonathan Gagnon (Martin Auger), son filleul Jean-Simon Tremblay (Cynthia Leblanc), ses filleules: Hélène Lapierre et Jade Lambert; la famille Duval qu'elle aimait tant: Josette (Jocelyn), Mario (Louise), Richard (Élizabeth); ses tantes et oncles des familles Dussault et Martinet, de nombreux amis, compagnes et compagnons de travail, les Dames de cœur: Louise, Doris, Édith, Yolande, Lucie, Claire & Monique; ses amies du téléphone: Pauline & Francine; ses grandes confidentes: Pierrette, Michelle, Marie, Francine. Un merci spécial aux docteures Lucie Hamelin, Ann Montreuil et à madame Lyne Guérin ainsi qu'au département des soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, Tél : 418-525-4385.