ST-LOUIS, Paule Cauchon



Au CHUL, le 28 avril 2018, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Paule Cauchon, épouse de monsieur Gérald St-Louis. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gérald; ses enfants: Charles (Josée Allie) et Marie-Diane (Stéphane Duguay); ses petits-enfants: Patricia et Maxime; son arrière-petite-fille Alice; ses frères et sa sœur: André, Charles, François et Dominique; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Cauchon et St-Louis ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société St-Vincent de Paul St-Sacrement, 2225, boul. Henri-Bourassa, Québec (QC), G1J 3X1, tél.: 418-522-5741 ou par un envoi de fleurs.