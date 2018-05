Autobus scolaire renversé dans le New Jersey: 2 morts, des dizaines de blessés

Un autobus scolaire a heurté un camion et s’est renversé sur une autoroute du New Jersey jeudi, faisant deux morts et une quarantaine de blessés, ont indiqué les autorités de cet État.

L’accident a eu lieu peu avant 10H30 locales, sur l’autoroute Interstate 80, dans la localité de Mount Olive, à une centaine de kilomètres à l’ouest de New York.

Parti de la ville de Paramus, à quelque 80 kms de là, l'autobus transportait 45 personnes, 38 enfants qui partaient en excursion dans le cadre de leur cours de sciences, accompagnés de sept adultes, selon les autorités.

Il a heurté un camion poubelle avant de se renverser. Des photos diffusées sur les réseaux sociaux montraient l'autobus couché près de la glissière de l’autoroute, l’avant complètement défoncé et la carrosserie détachée du châssis.

Lors d’un point presse jeudi après-midi, les autorités ont confirmé qu’un élève et un enseignant étaient décédés, sans fournir plus de détails sur leur identité.

Tous les autres passagers de l'autobus ont été blessés, certains grièvement, ainsi que le chauffeur du camion, a précisé le gouverneur de l’État du New Jersey, Phil Murphy, qui s’est rendu sur les lieux.

On ignore pour l’instant les causes de l’accident. Une enquête a été ouverte.

Des cellules de soutien psychologique ont été mises en place pour venir en aide aux familles.

Les autorités scolaires locales ont indiqué que toutes les excursions seraient annulées jusqu’à la fin de l’année.