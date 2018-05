SAMSON, Roger



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 5 février 2018, à l'âge de 100 ans et 10 mois, est décédé monsieur Roger Samson. Il était l'époux de feu Armandine Lejeune. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifMonsieur Samson laisse dans le deuil, ses enfants: Jean-Claude (Corine Robinet), Irenée (feu Monique Daigle, Lise Goulet) et Camille (Diane Lavoie); ses petits-enfants: John (Carrie), Tracy (Peter), Kelly, Isabelle (Martin), Geneviève (Stéphane), Joannie (Vincent) et Émilie; ses arrière-petits-enfants: Désirée, Sydney, Zakary, Rebecca, Rosalie, Nessie et Bastien; ses belles-sœurs: Irène (feu Austin Francis) et Monique Loviny (feu Roland Lejeune) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu: Claire (Robert), Robert (Rolande) et Marcel. Remerciement spécial du personnel du 4e Ouest et du 3e Est du Centre D'Hébergement St- Augustin, tout particulièrement à Martine pour ses bons soins et son dévouement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.comPour renseignements :