GUIMOND, Fernand



À l'Hôpital de Montmagny, le 10 mai 2018, à l'âge de 83 ans et 2 mois est décédé monsieur Fernand Guimond, conjoint de madame Diane Thibault. Fils de feu dame Irène Ouellet et de feu monsieur Bruno Guimond, il demeurait à Cap-Saint-Ignace. Il était le frère et le beau-frère de: feu Robert (Georgette Paquet), feu André-Louis (Pierrette Clavet), feu Louis-Philippe, Rita (Jean-Guy Ouellet), feu Gisèle (feu Barnabé Boudreault), Gilles (Louisette Leblanc) et feu Yvan; de la famille Thibault: Denise (feu Gilles- Jacques Cloutier), Lise (Alain Royer), France, Réjean (Christiane Denault) et Nathalie. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel du Centre d'hébergement de Saint-Eugène, particulièrement à Marie-Christine, Mélissa et Cécilia; au Dre Alissa Clavet, ainsi qu'au personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour leur délicatesse, leur soutien, leur humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Arc-en-Ciel (Regroupement de parents et de personnes handicapées), 25, avenue Sainte-Marie, Montmagny (Québec), G5V 2R6 ou à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 2K2. Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 10h. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.