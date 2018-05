CARON, Gilles



À Montréal, le 12 mai 2018, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Gilles Caron, né à Rivière-du-Loup, fils de feu Joseph Caron et de feu Philomène Briand. Il a œuvré dans le domaine communautaire et dans celui de la santé et des services sociaux, en particulier à la direction générale de la Société des soins palliatifs à domicile du Grand-Montréal (auparavant l'Association d'Entraide Ville-Marie). Il laisse dans le deuil son épouse madame Solange Cantin, ses enfants: Frédéric (Chantal St-Laurent), Sébastien (Maude Choko), et Marie-Pier (Dominic Therrien); ses 8 petits-enfants: Audrey-Anne, Alyson-Lee, Benjamin, Florence, Jonathan, Raphaëlle, Zacharie, Samuel. Il laisse également ses frères et sœurs Madeleine, Réal, Gisèles, Jacques et Ginette ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents, amis et amies. La famille recevra les condoléances aude 10h à 12h et de 14h à 16h.Veuillez ne pas envoyer de fleurs, un don à la Fondation de la Société de soins Palliatifs à Domicile serait grandement apprécié.