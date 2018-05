GAGNON, Yvette



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 7 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Yvette Gagnon, épouse de feu monsieur Raymond Plamondon, fille de feu Lucien Gagnon et de feu Thérèse Grenon. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13h à 15h.Elle était la sœur de : feu Benoit (Louise Robitaille), Lilianne (Armand Trudel), Louisette (Roméo Lachance), Monique (feu J. Claude Potvin) et Robert (Hélène Hamel). Elle laisse dans le deuil, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plamondon; ses neveux et nièces : Louis et Richard Gagnon, Johanne Lachance, Nathalie et Marie-Claude Trudel et Denis Potvin ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec, G1K 6M7, Tél : 418-524-2626.