POLIQUIN, Gilles



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 7 mai 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Gilles Poliquin, époux de madame Thérèse Rancourt, fils de feu madame Marie-Louise Bérubé et de feu monsieur Alphonse Poliquin. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles: Martine et Carole (Réjean Samson); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Pierre-Luc, Geneviève, Jean- Philippe et Julie Gagnon (leur père Julien Gagnon), Jean-François et Olivier Talbot (leur père Germain Talbot); Élyane et Édouard Talbot, Rose Bourassa; ses frères et sœurs: Louis-Philippe (Jacqueline Carré), André (Gisèle Perreault), feu Jean-Yves (Louisette Langlais), feu Guy (Émilie Laverdière), feu Robert (Gloria Polny), Gisèle (feu Jean-Guy Côté) et Louise; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Rancourt: feu Marguerite (feu Lionel Dumont), feu Germain (Monique Caron), Rita (feu Fernand Lemelin), feu Pierrette (feu Jean-Marie Tavéra), Hélène (André Carrier) et feu Cécile (Jean-Luc Vallée), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8 h 30 à 10 h 45.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis pour tous les bons soins prodigués et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, tél. : 418 833-3414, site web : www.castjoseph.com. Des formulaires seront disponibles sur place.