BUSSIÈRES, Pierrette Defoy



À l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, le 14 avril 2018, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédée madame Pierrette Defoy épouse de monsieur Gaston Bussières. Elle demeurait à Montréal autrefois de Pont-Rouge. Madame Defoy laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Gaston Bussières, ses filles: Francine (Luc Pépin) et Line (François Paquet); ses petits-enfants: Véronique, Frédérick (Catherine Bouchard), Catherine (Charles Blanchette) et Mathieu (Valérie Côté); son arrière-petit-fils: Thomas; ses sœurs de la famille Defoy : Louisette (Jean-Charles Paquet) et Claudette (feu Jean-Louis Caouette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bussières: feu Émilien (feu Marie-Jeanne Tessier), feu Maurice (feu Jeanne Brousseau), feu Raymond (feu Thérèse Girard), feu Henri (feu Simone Denis), feu Léopold (feu Marguerite Dion), Léliane (feu Maurice Hardy), feu Doris (feu Rose-Alma Morissette) et feu Yolande (feu Bernard Lamy); ses filleuls: Sophie Caouette, Line Lamy et Marc Paquet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Madame Bussières ne sera pas exposée.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 10h30 sous la direction de la