DUFRESNE, Georgette



À l'hôpital St-François d'Assise, le 23 novembre 2017, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Georgette Dufresne entourée de ses trois filles. Elle était l'épouse de feu Fabien Vaillancourt et la mère de feu Pierre Vaillancourt (feu Danielle Pelletier). Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 16h au centre commémoratifElle laisse dans le deuil ses enfants: Marie, Lucie, Claire (Jacques Vézina) et Michel Vaillancourt; ses petits-enfants: Josée, Karyne, Caroline, Isabelle, Véronique, Amylie, Antony, Annie, Christine, Mathieu et Kim; ses arrière-petits-enfants: Samuelle, Justine, Éliane, Juliette, Elliot, Justin, Maxime, Fabien et Maeve ainsi que son frère Gérard (Claire Marchildon). Elle était également la sœur de feu: Yolande, Jean-Jacques et Roland Dufresne. La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs HSFA, tout spécialement Dre Mélanie Brisson ainsi que l'infirmière Danielle Baril pour leur humanisme, leur dévouement et accompagnement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com ou à la fondation Fibrose Kystique 2750 chemin Sainte-Foy, bureau 227 Québec (Québec) G1V 1V6 http://www.fibrosekystique.ca/quebec/