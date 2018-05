RATTÉ, Gaston



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 mai 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Gaston Ratté, époux de madame Doris Lagacé. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Patrick (Patricia Gelati), Steve (Catherine Germain) et John Harold (Chantal Joron); ses petits-enfants: Véronique, Émilie, Valérie, Mathieu et Catherine; sa belle-soeur Nicole Caron (feu Jacques Lagacé); ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (http://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc). La famille vous accueillera auà compter de 12h30.