MÉNARD, Germaine Fontaine



Notre mère adorée est décédée subitement en compagnie d'Andrée, sa fille, à sa résidence de St-Michel de Bellechasse, le 11 mai dernier, à l'âge de 100 ans. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ghislaine (Normand Hall), Francine (Simon Carrier), Andrée, Lise (Mario Proulx), Pierre (Janell Sale); ses petits-enfants: Jean-Philippe (Amélie), Julie, Érik, Karine (David), Alexandre (Roxanne), Émilie (Franky), Daniel (Marie-Christina); et ses arrière-petits-enfants: Léa-Maude, Annabelle, Édouard, Robin et Dylan. Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur: Simone Gagnon (feu Jean-Paul) ainsi que de nombreux neveux et nièces. Elle est allée rejoindre son époux: Hector Ménard, ses parents: Marie Louise Aubé et Joseph Fontaine, ses frères et belles-sœurs: Henri (Pauline Devillers), Alfred (Jeanne D'Arc Cadrin), Arthur (Thérèse Bouffard), Charles (Lucille Côté) ainsi que ses belles-sœurs et beau-frères de la famille Ménard: Marguerite (Philias Guay), Madeleine (Alfred Leclerc), Lucien, Jean-Paul, Thérèse (Gaston Gagné), Michel et Cécile. La famille accueillera parents et amis à la, jour des funérailles, à compter de 13h30.et l'inhumation au cimetière paroissial. Les personnes qui le désirent peuvent, en sa mémoire, faire parvenir un don à la Fabrique de St-Michel, 105, rue Principale, St-Michel de Bellechasse, G0R 3S0.