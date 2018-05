DAIGLE GIASSON, Monique



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 2 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Monique Daigle, épouse de feu monsieur Jean-Claude Giasson. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Elle laisse dans le deuil, ses enfants de coeur: Jean-Yves Daigle (Brigitte Fortin, leurs enfants, Simon, Philippe et sa famille), feu Normand Daigle (ses enfants, Keven et Kim et leur famille); Diane Daigle (Gilles Paquette, leurs enfants Annie et David et leur conjoint "e"), les autres membres de la famille Daigle: feu Rosaire, feu Florent, feu Rita (feu Hervé Bernard), feu Lise (feu Lucien Robichaud), Yvon (Patricia Mercier), Gilles (Jacqueline Bélanger), Pierre (Jeannine Boutin), ainsi que ses neveux et nièces des familles Daigle et Giasson, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel du CLSC et Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, à Yves et Bernard et leur personnel de la résidence L'Air du fleuve, ainsi qu'à celui de la Résidence L'Oasis de Saint-Jean-Port-Joli pour leur accompagnement, leur soutien et toutes leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0 ou à la Fondation Chanoine Fleury, C.P. 894, Saint-Jean-Port-Joli, (Québec), G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi, jour des funérailles à compter de 12h30.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial " au bord de l'eau "