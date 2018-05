Coup d’envoi pour la saison de camping

Le long congé de la fête des Patriotes va marquer le début officiel de la saison 2018 pour plusieurs amateurs de camping-caravaning au Québec.

Demain soir, plusieurs vont prendre d’assaut les routes du Québec afin de pouvoir réaliser leur première sortie de la saison. « Il est vrai que ce sera le grand départ pour la majorité des campeurs qui n’ont pas encore fait leur première sortie, souligne le président-directeur général de Camping-Québec, Simon Tessier. Miraculeusement, des piscines et plans d’eau seront ouverts en fin de semaine. Toutefois, avant de réserver, il est préférable de vérifier l’état de la situation sur le terrain visé. »

Rappelant que présentement les terrains de camping sont en basse saison, Tessier explique que cela signifie qu’il peut y avoir encore des travaux à faire pour certains propriétaires.

« Il faut absolument que les gens valident sur ce qui est fonctionnel durant cette première longue fin de semaine sur le terrain qu’ils ont choisi. Il se peut fort bien que tout ne soit pas disponible à 100 %. Par exemple, les services de restauration ne sont peut-être pas disponibles. Je conseille aux gens d’aller voir sur le site web des terrains ou encore de s’abonner à la page Facebook parce que c’est souvent là que se retrouvent les informations pertinentes à jour. »

Semaine québécoise du camping

Cette première fin de semaine d’ouverture pour plusieurs marquera aussi le début de la Semaine québécoise du camping. Elle se déroulera du 21 au 27 mai.

L’évènement est présenté, en collaboration, par Camping Québec et la Fédération québécoise de camping et de caravaning.

Des centaines de terrains de camping participent à cette vaste opération charme et découverte qui se déroule sur l’ensemble du territoire québécois. Les deux organismes expliquent que le camping est tout ce dont les gens ont besoin pour retrouver leur vraie nature.

« Notre fédération est au service de ses membres depuis plus de 50 ans. Cela nous a permis d’accumuler nombre d’informations sur les différents campings, les équipements nécessaires, les activités et la sécurité entourant ce loisir agréable et accessible à tous, affirme le président de la Fédération québécoise de camping et de caravaning (FQCC), M. Michel Quintal. En nous impliquant dans la Semaine québécoise du camping, nous choisissons de mettre cette expertise et ce savoir-faire au service de l’ensemble des Québécois. Ainsi outillés, il leur sera plus facile de découvrir ce merveilleux loisir. »

Plusieurs activités au programme

Durant la semaine, de nombreuses activités seront offertes aux campeurs. On veut faire découvrir le plein air via le camping en offrant des animations pour toute la famille, des démonstrations, des cliniques, des initiations au camping, des journées portes ouvertes, des kiosques d’informations, des activités scolaires, des compétitions, des expositions et bien plus.

Lors de vos séjours sur un terrain de camping, vous aurez accès à plusieurs conférences en ligne offertes gratuitement. Animées par des experts, ces conférences concernent divers aspects du camping et permettent d’acquérir de nouvelles connaissances, sans avoir à vous déplacer. Pour tout savoir sur l’horaire et la description des conférences vous vous rendez sur le site : www.semainecamping.com. Vous y trouverez aussi toute la programmation et les activités qui vont se dérouler un peu partout.

Vous pourrez aussi profiter de la promotion printanière de Camping Québec des deux nuitées pour 50 $ dans plusieurs terrains de camping du regroupement. Pour connaître la liste et réserver, il suffit de vous rendre sur le site www.campingquebec.com sous l’onglet promotions.