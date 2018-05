GENDRON, Ludger



A l'Hôtel-Dieu de Lévis le 9 mai 2018, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Ludger Gendron, fils de feu Roland Gendron et de feu Colette Boulet. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Denise (feu Marcellin Deschênes), Jean-Yves (Louise Godbout), André (Henriette Caron), Micheline (feu Roger Hébert), Jeannine (Paul Bégin), Diane (Michel Dupuis); ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexede 11h à 12h30.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de L'Islet à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer.